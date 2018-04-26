وزير خارجية قطر من بروكسل: سوريا مسؤوليتنا جميعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، صورة للوزراء والمسؤولين المشاركين في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا، إن الأخيرة تعتبر مسؤولية المجتمع الدولي كافة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سوريا باتت الكارثة الإنسانية الأسوأ التي يشهدها العالم، هي مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي أن نعمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وإيجاد حل سياسي."

وانتقد الوزير القطري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مسألة عدم احترام قواعد الحرب في سوريا والمنطقة وما تخلفه من قتل جماعي قائلا: "نعتقد أن مسؤوليتنا تجاه حماية المدنيين أوسع بكثير من مجرد ضمان المرور الإنساني، حيث يتم تسليم المساعدات الإنسانية، ولكن، وعلى مدى أوسع، كيفية وقف القتل الجماعي في هذه الحرب."

وأعلنت السعودية الممثلة بوزير خارجيتها، عادل الجبير، أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري.

ويذكر أن الجبير، أكد في تصريحات سابقة أن على قطر دقع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، وأن ترسل قواتها العسكرية إلى الأراضي السورية، وذلك في تعليق له على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء.