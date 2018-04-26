رئيس وزراء قطر السابق: وجود الأجنبي ببلدي ليس لدرء خطر البعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، إن وجود الأجنبي على حد تعبيره في بلاده ليس لدرء خطر البعيد، معبرا عن أسفه لتصريحات بعض المسولين المتناقضة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة الشيخ حمد على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "آسف لتصريحات بعض المسؤولين المتناقضة والتي قد أجزم انها ليست من بنات افكارهم وآسف لأنهم قبلوا على أنفسهم هذا الحال. أستطيع أن أقول ما هو التناقض وأستطيع أن أبدي أسباب وجود الأجنبي في بلدي. للأسف فهو هنا ليس لدرء خطر البعيد ولكن لدرء خطر....."

وتابع قائلا: "وهم يحاولون أن يتناسوا مشاكلهم وما جلبوا على المنطقة من أخطار. وإذا أردنا أن نتحدث بوضوح أكثر عن الدول الكبيرة التي لم تستطع أن تحسم معاركها واستعانت بجيوش كثيره في السابق، نتذكر بأن استعننا بأكثر من 60 دوله لحماية الخليج وتحرير العزيزة الكويت."

وأضاف في تغريدة منفصلة: "أما في الوضع الراهن فهناك أمثله فشل وتحديات كثيره يستطيع المواطن الخليجي أن يعيشها ويراها كل يوم."