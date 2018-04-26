نائب روسي لسبوتنيك: باستطاعتنا أن "نعمي" الطائرات الأمريكية بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، يوري شفيتكين، أن بلاده تمتلك وسائل تقنية تستطيع أن "تعمي" الطائرات الأمريكية، في تصريحات أدلى بها لوكالة "ٍسبوتنيك" الروسية.

وقال شفيتكين وفقا للوكالة: "إننا بالتأكيد نملك الوسائل التقنية المناسبة للحرب الإلكترونية والتي تمكننا اليوم من إعماء الطائرات الأميركية المطلوبة".

وأكد النائب في الدوما أن هذه الوسائل تهدف لحماية قاعدتي حميميم وطرطوس، الروسيتين، بالإضافة إلى حماية المدنيين والمواقع العسكرية التابعة للجيش السوري.

واعتبر شفيتكين أن أمريكا تتصرف كـ"معتدية"، في سوريا، وعبر عن استغرابه من شكوى قائد العمليات الخاصة الأمريكية، والذي قال إن روسيا تستخدم أسلوب "التشويش" لإبطال فاعلية المنظومات التقنية التي تتمتع بها الطائرات الأمريكية، وفقا لسبوتنيك.