السعودية ضمن الدول التي سيزورها وزير الخارجية الأمريكي برحلته الأولى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، عن الجولة الأولى لوزير الخارجية الجديد، مايك بومبيو، الذي استلم منصبه بعد تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه خلفا لريكس تيليرسون، الخميس.

وأكدت نويرت، أن بومبيو سيبدأ رحلته بزيارة إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلس (الناتو)، قبل أن ينتقل للعاصمة السعودية، الرياض.

وبعد الرياض، سيزور وزير الخارجية الأمريكي الجديد إسرائيل، قبل أن يحط رحاله في العاصمة الأردنية، عمان.

واستلم بومبيو منصبه بعد أن أدى القسم أمام المحكمة الأمريكية العليا، ليكون بذلك وزير الخارجية الـ70 في تاريخ أمريكا، وذلك إثر تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه على رأس هرم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس.