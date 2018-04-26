تحالف "دعم الشرعية" باليمن: الصماد رئيس جماعة إرهابية وتهديد الحوثي بالرد يعجل بنهايته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده السعودية في اليمن، إن صالح الصماد، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن، والمقتول بغارة للتحالف يرأس جماعة إرهابية مسؤولة عن مقتل الآلاف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمالكي، مساء الأربعاء، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "هو (الصماد) مسؤول عن قتل الآف المواطنين اليمنيين بالداخل اليمني ومسؤول عن معاناة الملايين من اليمنيين كما أنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ البالستية والتحريض على دول الجوار وقتل المدنيين واستهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن العالمي، وهذه النهاية حتمية لأي شخص إرهابي في العالم."

وحول توعد الحوثيون بالرد على دول التحالف عامة والسعودية خاصة، أكد العقيد المالكي وفقا للوكالة السعودية على أن "أي تصعيد من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لا يمكن وصفه إلا استعجال لنهايتها."

وتابع قائلا: "تحالف دعم الشرعية في اليمن يطبق أعلى معايير الاستهداف الخاصة ويتخذ الإجراءات كافة فيما يخص حماية المدنيين من الأضرار والأخطاء الجانبية في الحروب،" مشيراً إلى أن "هناك معدل أو هامش للأخطاء أو الأضرار الجانبية في الحرب، وسيصدر بيان من التحالف حول ما ورد في بعض وسائل الإعلام بخصوص استهداف حفل زواج."