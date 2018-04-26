صورة جديدة للأمير طلال بن عبدالعزيز على كرسي متحرك.. وهكذا علّقت إبنتاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز، صورة جديدة تجمعها بوالدها الأمير طلال ظهر فيها جالساً على كرسي متحرك.

وعلّقت الأميرة الجوهرة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر الأربعاء، بالآية القرآنية "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ"، مضيفة "ان الله قادر على كل شيء."

وبعدها بساعات قليلة، نشرت شقيقتها تغريدة علّقت فيها على الحالة الصحة لوالدها، قائلة: "اللهم اشفي والدي طلال بن عبدالعزيز شفاءً ليس بعده سقماً أبدا... اللهم خذ بيده ..اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يارب العالمين."

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن طلال كان قد نفي في يناير / كانون الثاني الأنباء التي تناولت صحة والده في تلك الفترة قائلاً إنه بصحة طيبة، وإن ما أثير عنه عارٍ عن الحقيقة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.