خالد بن سلمان عن تصريحات لجواد ظريف: يصعب رؤية طريق للحوار مع نظام بهذا السلوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن من الصعب رؤية طريق للحوار مع إيران مع استمرار سلوكها الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كما اعتدنا من سياساته السابقة، عندما يواجه النظام الايراني بالأدلة على تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول، يقوم بالإنكار والادعاء بأن الأدلة مزيفة. من الصعب جدا رؤية طريق للحوار وبناء الثقة مع هذا النظام وهو يستمر في سلوكه الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية."

تغريدة الأمير خالد بن سلمان جاءت في تعليق على تصريحات نفى فيها وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف تسليح جماعة الحوثي في اليمن واصفا الأدلة التي قدمتها نيكي هايلي، سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة بأنها "مفبركة."