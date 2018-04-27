شاهد.. أمطار غزيرة تضرب دمشق وتتسبب بسيول مفاجئة

(CNN)-- تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول مفاجئة، الخميس، في حي ركن الدين شمال دمشق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار مادية بالسيارات. وقالت قيادة شرطة دمشق إن السيول التي اكتسحت خمس سيارات كانت في منطقة سكنية، مضيفة أن رجلين أصيبا في حين جُرفت سيدة على طول الطريق.