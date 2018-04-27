المعلمي: 125 هجمة صاروخية للحوثي على المملكة للآن وإيران مستمرة ببث الإرهاب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال عبدالله المعلمي، سفير السعودي في الأمم المتحدة، إن عدد الهجمات الصاروخية التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران بلغ 125 هجمة للآن، لافتا إلى استمرار بث طهران للإرهاب.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن، عن الحالة في الشرق الأوسط، الخميس، حيث قال: "إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وما زالت تبث الإرهاب وترعاه وتتبناه، فإيران هي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يمارس سطوته وتسلطه في لبنان ويشعل فتيل الحرب في سوريا ويرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي.."

وتابع قائلا وفقا لما نشرته بعثة السعودية في الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب لميليشيات الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرض لها مدن بلادي، حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة 125 هجمة."