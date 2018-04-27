التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن تجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "في تمام الساعة 12:46 من ظهر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلقته المليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المالكي بالقول إن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".