شاهد.. الملك سلمان يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رعى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفل وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الذي من المقرر أن يقام جنوب غرب العاصمة السعودية، الرياض، في إطار رؤية المملكة 2030.

وحضر الملك رفقة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين السعودية حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يهدف لإنعاش الاقتصاد في المملكة.

وسيشكل مشروع "القدية"، أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في السعودية، وسمي بهذا الاسم لأنه سيقع في مدينة "القدية" جنوب غرب الرياض، وستبلغ المساحة التي سيقام عليها المشروع 334 كم مربع.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، إلى ابتكار استثمارات نوعية وتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد السعودي وإيجاد المزيد من الفرص للشباب السعودي، وفقا لما قاله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عند إعلانه عن إطلاق المشروع.