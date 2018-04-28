تحالف "دعم الشرعية" باليمن: اعتراض 4 صواريخ بالستية للحوثي استهدفت جازان

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، السبت، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لأربعة صواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن وكانت تستهدف منطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله: "الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد."

وأضاف المالكي أن هذا "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني."