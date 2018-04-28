ترامب: ربما أحضر افتتاح السفارة بالقدس.. ولن أسمح لإيران بأسلحة نووية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب إلى القدس، حيث من المتوقع أن افتتاحها في مايو/ أيار المقبل، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قال ترامب: "ربما أذهب، أنا فخور جدا بها... القدس كانت موضوعا للوعود منذ سنوات طويلة كما تعلمون، وعد الكثير من الرؤساء بالسفارة في القدس، قدموا وعودا انتخابية كثيرة لكنهم لم يمتلكوا الشجاعة لنقلها، أنا فعلتها ولذلك ربما أذهب".

وعلى صعيد آخر، رحب ترامب بالاجتماع التاريخي بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واتفاقهما على العمل من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام هذا العام، لكنه قال إنه لن يكرر أخطاء ارتكبتها إدارات سابقة وسيواصل الضغط على بيونغيانغ لحين تنفيذ نزع السلاح النووي.

كما تعهد ترامب بأنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، قائلا: "أنا لا أتحدث عما إذا كنت سأستخدم القوة العسكرية أم لا... لكنني أستطيع أن أقول لكم إنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية. أستطيع أن أقول لكم هذا، حسنا؟ لن يحصلوا على أسلحة نووية. يمكنكم أن تعولوا على هذا".

وأضاف: ""النظام الإيراني يغذي العنف وسفك الدماء والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يجب أن نضمن أن هذا النظام القاتل لا يقترب حتى من سلاح نووي وأن تنهي إيران نشر الصواريخ الخطيرة ودعمها للإرهاب". وتابع بالقول: "أينما تذهب في الشرق الأوسط، فإن إيران موجودة حيث توجد المشاكل".