غراندي لـCNN: سوريا باتت "مصيدة موت" والخيارات تتقلص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إن سوريا باتت "مصيدة موت" على حد تعبيره بالنسبة للمدنيين، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد بل كان على ذلك في السنوات السبع الماضية.

شاهد.. استمرار عمليات النظام السوري بالمناطق المحيطة بدمشق 1:05

جاء ذلك في مقابلة لغراندي مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "اعتقد أن الخيارات تتقلص بالنسبة للأشخاص الذين يتم قصفهم وملاحقتهم وطردهم من منازلهم ويتعرضون لأبشع أنواع العنف، النزوح أمر صعب ولكنه خيار بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون لضغوطات."

وتابع قائلا: "في بعض المناطق كالغوطة الشرقية وغيرها فحتى خيار النزوح يحرمون منه، والأمور لا يمكن أن تسوء أكثر من هذا.. نحن قلقون للغاية بالطبع ونعلم أن العديد من المقاتلين في إدلب ممن كانوا في مناطق أخرى جمعوا واحتمال وقوع قتال عنيف هناك مرتفع إلا إذا كان هناك أي نوع من الحل السياسي.."

وأضاف: "ما هي الخيارات أمام منظمات إنسانية كالتي أديرها الآن سوى التأكيد مجددا ومجددا على أن المعاناة هناك لا تحتمل، الأمر الآخر الوحيد الذي باستطاعتنا القيام به هو مساعدة هؤلاء الأشخاص بالفعل والرب يعلم كم الجهود التي نبذلها لمساعدتهم سواء داخل سوريا أو الـ5.5 مليون لاجئ خارجها.."