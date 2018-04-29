سانا: أنباء عن التوصل لاتفاق ينص على خروج "داعش" من اليرموك إلى إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أنباء أشارت إلى التوصل لاتفاق، الأحد، يقضي بخروج مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم اليرموك إلى مدينة إدلب وفك "الحصار" المفروض على 5 آلاف شخص في منطقتي كفريا والفوعة.

وذكرت سانا أن الاتفاق الذي كشفت عنه الأنباء "ينص على خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم خمسة آلاف شخص على مرحلتين"، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل فك الحصار عن 1500 شخص من أهالي كفريا والفوعة، على أن يبدأ تنفيذه الإثنين وتستكمل بنوده قبل شهر رمضان.

يذكر أن مخيم اليرموك والمناطق المحيطة به، يشهد اشتباكات عنيفة منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوري وداعش، وذلك في إطار حملة يشنها النظام لاستعادة عدد من المناطق جنوبي العاصمة السورية، دمشق.