عمرو أديب يرد على "شروط" نائب مرشد الإخوان للمصالحة بمصر: أنتم معندكمش مبادئ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الإعلامي المصري، عمرو أديب، السبت، على تصريحات لإبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حول المصالحة مع السلطات في مصر وإنهاء الأزمة على حد تعبيره.

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه على تلفزيون اون تي في: "مين قلم انا احنا عايزين نتصالح، أنا لما ألاقي الكلام بتكرر كثير ببتدي اتوغوش، تصريحات من قيادي إخواني عن شروط المصالحة! إبراهيم منير من لندن، ومش حد صغير يعني طيب في حد بيقول إنا احنا عايزين لماذا يتردد هذا الكلام كثيرا؟"

وتابع قائلا: "انظروا إلى العلو في هذا الخطاب كمان، واسمعوا بقول ايه: رحبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بأي جهود جادة ومخلصة لإخراج مصر من أزمتها وإعادة ما قالت إنها حقوق مغتصبة للشعب المصري، وأكد نائب مرشد الجماعة في مصر، إبراهيم منير في تصريحات لقدس برس أن جماعته مستعدة للتعاطي والتجاوب مع أي وساطة محايدة لإنهاء الأزمة في مصر."

وأضاف: "يا راجل انت مستعد تحط ايديك في ايد الناس الي قتلوا اخوانك؟ يا راجل انت عايز تحط ايدك بيد الناس الي عملوا الانقلاب؟ انتم معندكمش مبادئ؟ تتصالح معانا؟ طيب ودم الإخوان؟ طيب ورابعة؟ مستعد هكذا فجأة تتصالح وبدون شروط! غريبة!