التحالف الدولي: قوات سوريا الديمقراطية استعادت القرى التي خسرتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعادت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قبل أمريكا، القرى التي سيطر عليها النظام السوري لفترة قصيرة، الأحد، شرقي نهر الفرات، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، ريان ديلون.

وأكد ديلون: "هاجمت قوات الحكومة السورية مواقع قوات سوريا الديمقراطية، هذا الصباح، وتمركزت قوات سوريا الديمقراطية في مواقع الدفاع، بينما تعاملت قوات التحالف مع الموقف وخفضت التصعيد".

وكشف المتحدث باسم التحالف أن قوات سوريا الديمقراطية عادت إلى المواقع التي خسرتها وسيطرت عليها مجددا.

وكان النظام السوري قد أعلن عن سيطرته على أربع قرى تابعة لمدينة دير الزور شرقي نهر الفرات، في وقت سابق، الأحد، لكن سيطرته لم تدم طويلا، وفقا لديلون.