عبدالملك الحوثي يتحدث عن الصماد ويجدد تهديداته: لن يمر الأمر دون حساب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، السبت، إن صالح الصماد، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن، لم يغره المنصب على حد تعبيره، مجددا توعده بأن هذا الأمر لن يمر دون حساب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التي يديرها الحوثيون على لسان عبدالملك قوله: "حديثنا عن الشهيد لن يفيه حقه لأن قدره وتقدير عطاءه وتضحياته هو عند الله تعالى، فالأخ العزيز الشهيد صالح الصماد هو رفيق درب في كل المراحل الماضية."

وتابع قائلا: "الرئيس الصماد تحمل مسؤولية الرئاسة بدافع إيماني ومسئول، وانطلق من منطلق إيماني يلتزم بالمبادئ والدوافع الإيمانية، وتحرك بإخلاص وصدق وتواضع واهتمام كبير وكنا على تواصل مستمر به.. لم نلحظ في الشهيد الرئيس الصماد أي من مشاعر الزهو بالسلطة والمنصب، وبقي بنفس إخلاصه وروحيته منذ أيام "شعب بني معاذ في صعدة " وصولاً إلى سدة الرئاسة."

وأضاف: "ما حدث أثناء التشييع من تصرفات طائشة وحمقاء تدل على مدى انحطاط ودناءة قوى العدوان التي أسفرت عن شهيد وجريحين، ورغم غارات العدوان صمد الحاضرون وقدموا رسالة الشموخ والإباء والعزة والوفاء."