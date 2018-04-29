مستشار خامنئي: إيران ستُبقي حسرة تغيير اسم "الخليج الفارسي" عقدة بقلوب المستعمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن بلاده ستبقي ما وصفه بحسرة تغيير اسم "الخليج الفارسي" (الخليج العربي) عقدة في قلوب المستعمرين وعملائهم على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان ولايتي قوله: "إنّ قضية تغيير اسم هذا الخليج الفارسي أو تحريفه هو إثارة فتنة وعليهم أن يعلموا بأنّ مسعاهم دون جدوى،" لافتا أن "الوثائق والتاريخ وخلفية الايرانيين وكتابات المؤرخين من الفرس والعرب جميعها أوردت عبارة البحر الفارسي أو الخليج الفارسي وهذا هو الحال بالنسبة للخرائط الموجودة في المتاحف العالمية والايرانية."

وأضاف: "إنّ تغيير الاسم مقدمة لتغيير الهوية تليها ادعاءات سيادية علي الخليج الفارسي فهؤلاء راغبون بالسيطرة علي آسيا الوسطي والمحيط الهندي.."