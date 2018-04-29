الجبير: نؤيد سياسة ترامب تجاه إيران.. وبومبيو: طهران تزعزع أمن المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأحد، إن بلاده تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه الملف الإيراني، لافتا إلى دعم السعودية لفرض عقوبات إضافية على إيران بشأن ملف البرنامج الصاروخي لها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجبير ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، حيث لفت الوزير السعودي على أن المباحثات "استعرضت تحديات المنطقة في لبنان وسوريا، ودعم العراق، والتدخلات الإيرانية السلبية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وجهود دعم دول الساحل الأفريقي، والتعامل مع الأزمة في ليبيا."

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي: "إن إيران تزعزع استقرار المنطقة بأكملها عن طريق ميليشياتها وتقوم بالهجمات الإلكترونية وتدعم الأسد المجرم وعلى خلاف الإدارة السابقة نتعامل بشكل مختلف مع إيران."

وتابع بومبيو قائلا: "اتفاقية إيران بشكلها الحالي لا يوفر ضمانات حول عدم امتلاكها لسلاح نووي،" لافتا على أن بلاده "تدعم السعودية في الحرب ضد الحوثيين الذين يهددون الملاحة في البحري الأحمر وأن أمريكا مستعدة للوقوف مع السعودية لضمان استقرارها."

وحول الأزمة الخليجية التي تشهدها السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي: "الوحدة في الخليج أمر مهم ونحن بحاجة للتأكيد على هذا الأمر."