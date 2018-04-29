شاهد.. الملك سلمان يلتقي بوزير خارجية أمريكا الجديد

الملك سلمان يلتقي بوزير خارجية أمريكا الجديد

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ56 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةمايك بومبيوالملك سلمان بن عبدالعزيز
1:00

قابل الملك سلمان بن عبد العزيز وزير خارجية أمريكا الجديد، مايك بومبيو. وذلك خلال الجولة الأولى للأخير بعد استلامه للمنصب الجديد. وكان بومبيو قد زار بروكسل وحضر اجتماعا لحلف الناتو قبل أن يتوجه للسعودية في الرحلة التي ستشمل الأردن وإسرائيل.

المملكة العربية السعوديةمايك بومبيوالملك سلمان بن عبدالعزيز