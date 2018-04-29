شاهد.. الملك سلمان يلتقي بوزير خارجية أمريكا الجديد

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قابل الملك سلمان بن عبد العزيز وزير خارجية أمريكا الجديد، مايك بومبيو. وذلك خلال الجولة الأولى للأخير بعد استلامه للمنصب الجديد. وكان بومبيو قد زار بروكسل وحضر اجتماعا لحلف الناتو قبل أن يتوجه للسعودية في الرحلة التي ستشمل الأردن وإسرائيل.