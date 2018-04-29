وزير الخارجية الأمريكي: اعترافنا بالقدس كعاصمة لإسرائيل هو "اعتراف بالواقع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن فخره بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، في 14 مايو/أيار، وهو اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ70 كما أشار إلى أن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل هو "اعتراف بالواقع"، وذلك خلال زيارته الأولى إلى تل أبيب، الأحد.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "نحن فخورون بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس في الـ14 من مايو/أيار، أي قبل الموعد المتوقع، وتأتي هذه الخطوة في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الجديد إلى أن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل هو "اعتراف بالواقع"، كما لفت إلى أن واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام الدائم والشامل والذي يضمن مستقبلا "مشرقا" للإسرائيليين والفلسطينيين.

من جانبه، شدد نتنياهو على ضرورة منع إيران من تطوير برنامجها النووي، ورحب بوزير الخارجية الأمريكي معبرا عن سعادته بأن تكون إسرائيل إحدى محطات رحلته الأولى بعد تسلمه هذا المنصب.