النظام السوري يعلن السيطرة على 4 قرى شرقي نهر الفرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النظام السوري عن سيطرته على أربع قرى تابعة لمدينة دير الزور، شرق نهر الفرات، الأحد، بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها أمريكا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) في خبر عاجل نشرته الأحد: "وحدات من قواتنا المسلحة تتمكن من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات، وهي الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية، التي كانت تحت سيطرة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية".

بالمقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا، أكدت فيه ان النظام السوري استهدف قواتها منذ السبت في "قرى محررة" وأشارت إلى أن الهدف من هذه العملية هو "عرقلة" حملتها في مكافحة الإرهاب.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، هي فصيل مسلح ذو غالبية كردية، تدعمه أمريكا، وكان قد شارك في طرد داعش من عدة مناطق في شمال شرق سوريا.