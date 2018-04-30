الأسد: العدوان على سوريا لن يزيد السوريين إلا تصميما على محاربة "الإرهاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن ما أسماه "العدوان" على سوريا، لن يزيد السوريين إلا تصميما على "القضاء على الإرهاب"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه الإثنين، برئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي.

وقال الأسد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن ما أسماها "الدول المعادية" انتقلت إلى مرحلة "العدوان" المباشر، بعد فشل من وصفهم بـ"عملائها وأدواتها" في سوريا، وأشار إلى أن هذا التصعيد "لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم".

من جانبه، قال بروجردي إن مشروع أمريكا وحلفائها ومن وصفهم بـ"أدواتها في المنطقة" هزم في سوريا، وأشار إلى أن "فشل العدوان الأخير، يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب"، حسب تعبيره.

يذكر أن وكالة "ٍسبوتنيك" الروسية وعدة وسائل إعلام تابعة للنظام السوري كانت قد تحدثت عن تعرض مواقع عسكرية سورية في ريفي حمص وحلب، لهجوم صاروخي، الإثنين.