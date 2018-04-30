بعد تصريحات ترامب عمن "يتمرغون في الأموال".. البرادعي: لا نريد أن نكون مجرد "بقرة حلوب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها الدول الثرية في الشرق الأوسط بأن تدفع المال للولايات المتحدة مقابل حمايتها.

وقال البرادعي إن "إعلان ترمب بزهو أن دولاً عربية كثيرة لا تستطيع العيش لمدة أسبوع دون الحماية الأمريكية وأن عليها أن تدفع ثمن ذَلِك أمر مهين ومخزى لنا جميعاً". وأضاف: "هل يدفعنا كل ما نراه ونسمعه أن نفكر حتى في مراجعة مسارنا وكيف يمكن أن نغير واقعنا ونوحد صفوفنا بحيث لا نكون مجرد عالة على الغير أو بقرة حلوب؟".

ويواصل ترامب منذ حملة ترشحه للرئاسة الأمريكية وبعد وصوله إلى البيت الأبيض بمطالبة دول الخليج الثرية خاصة المملكة العربية السعودية بدفع المال مقابل ما يصفه بـ"الحماية الأمريكية". وكان آخر هذه التصريحات السبت الماضي عندما قال أمام حشد من أنصاره في ولاية ميتشغان: "أنفقنا 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، هل تعلمون على ماذا حصلنا؟! لا شيء، لا شيء، لا شيء".

وأضاف: "لقد قضينا على داعش، لا يوجد جيش مثل الجيش الذي لدينا، والآن طلبت من بعض أغنى الدول في العالم وقلت لهم: عذرا، ولكن يجب أن تدفعوا مقابل ذلك، نحن متعبون ولا نريد أن ندفع". وتابع بالقول: "سوف نعود إلى بلدنا وسوف نترك الناس هناك وسنجعلهم يدفعون، سوف يدفعون، لديهم أموال كثيرة لا يعرفون ماذا يفعلون بها إنهم يتمرغون في الأموال".

وتسعى إدارة ترامب إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إعلان ترامب عن رغبته في سحب قواته من سوريا، وقالت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، إن الرئيس الأمريكي أكد رغبته في أن تدفع دول الخليج "الغنية" مزيدا من الأموال في سوريا.