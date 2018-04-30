الأردن ينفي قصف سوريا من أراضيه: أخبار كاذبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن قصف مناطق سورية من الأراضي الأردنية، واصفا إياها بـ"الكاذبة" ومشيرا إلى أنها تهدف لتشويه مواقف الأردن ومصدرها من يسعون إلى تعميق الأزمة السورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووصف المومني الأخبار التي تحدثت عن قصف سوريا من الأراضي الأردنية، بـ"الكاذبة والمفبركة"، وأشار إلى أن بلاده تدعم الحل السياسي وتراه "السبيل الوحيد في حل الأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها".

ولفت المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى أن الهدف من نشر هذه الأنباء هو "تشويه مواقف الأردن"، مشيرا إلى أن "مصدرها من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري الشقيق"، حسب تعبيره.

وذكر المومني أن بلاده تحملت "أعباء ثقيلة" بسبب الأزمة السورية، ما يجعل إنهاءها في إطار الحل السياسي يصب في المصلحة الأردنية العليا، لافتا إلى الدور الذي لعبه الأردن في مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري، وداعيا إلى "توسعة هذه المناطق" لتشمل جميع أنحاء سوريا، بهدف حقن الدماء.