خامنئي محذرا من صراع مباشر: أمريكا تحرض السعودية وتريد حرباً بين المسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بتحريض المملكة العربية السعودية لخلق نزاع في المنطقة، محذرا من أن أي دولة ستدخل في صراع مباشر مع إيران ستتعرض للهزيمة.

وقال خامنئي: "مخطط الأمريكيين هو تحريض بعض الحكومات متدنية الفهم وعديمة الإدراك في منطقتنا لتقوم بمواجهة الجمهورية الإسلامية. لو امتلكت هذه البلدان العقل فسوف لن تدخل في صراع مع الجمهورية الإسلامية، لكن لو دخلوا صراعاً مباشراً مع إيران فسوف يتلقّون الضربات ويُمنون بالهزيمة"، وفقا لما جاء في حسابه على "تويتر"، الاثنين.

وأضاف: "الأمريكيّون يحرضون السعوديين لكي يُخلق نزاع وصراعٌ في المنطقة. حسناً، لماذا لا تُحرضون الصهاينة؟ لأنهم يريدون أن تندلع حربٌ بين المسلمين وألا يتحملوا هم ثمن مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني المقتدر".

وتابع بالقول: "لقد خلّف الأمريكيون انعدام الأمن أينما حطت أقدامهم وجلبوا الشقاء للناس، لذلك يجب أن يتم طرد الأمريكيين من غرب آسيا وعليهم الخروج من هذه المنطقة. أمريكا هي من يجب أن يتم قطع قدمها لا الجمهورية الإسلامية. فلتعلموا، سوف تُقطع قدم أمريكا وبعض البلدان المماثلة لها في هذه المنطقة".