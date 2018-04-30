شاهد.. تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا والأردن ضمن “الأسد المتأهب”

(CNN)-- تمارس القوات الأمريكية والأردنية تمرينات مشتركة مثل هذه، لسنوات، وخلال تلك السنوات كان السيناريو عاماً. لكن مع مرور الوقت فإن السيناريو الذي يتدربون عليه يبدو وكأنه مثل سوريا. ولن يكتمل التدريب مع أخذ الأوضاع في سوريا بعين الاعتبار دون محاكاة هجوم بالكيماوي