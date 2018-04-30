شاهد.. تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا والأردن ضمن “الأسد المتأهب”

مناورة بين أمريكا والأردن ضمن “الأسد المتأهب”

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
أمريكاالأردنداعشسوريامناورات عسكرية
3:18

لن يكتمل التدريب مع أخذ الأوضاع في سوريا بعين الاعتبار دون محاكاة هجوم بالكيماوي.

(CNN)-- تمارس القوات الأمريكية والأردنية تمرينات مشتركة مثل هذه، لسنوات، وخلال تلك السنوات كان السيناريو عاماً. لكن مع مرور الوقت فإن السيناريو الذي يتدربون عليه يبدو وكأنه مثل سوريا. ولن يكتمل التدريب مع أخذ الأوضاع في سوريا بعين الاعتبار دون محاكاة هجوم بالكيماوي

أمريكاالأردنداعشسوريامناورات عسكرية