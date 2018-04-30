نتنياهو: المسؤولون الإيرانيون "يكذبون بوقاحة".. وطهران تطور برنامجها النووي سرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، المسؤولين الإيرانيين بأنهم "يكذبون بوقاحة" حين يزعمون أن طهران لا تطمح لإنتاج أسلحة نووية، وأشار إلى أن الاتفاق النووي بٌني على "أكاذيب إيرانية"، وكشف أن لدى إسرائيل ملفات تثبت تطوير إيران لبرنامجها النووي بشكل سري.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها، الإثنين، وعرض فيها بعض الصور ومقاطع الفيديو التي ذكر أنها تكشف تطوير إيران لبرنامجها النووي بشكل سري، إن المسؤولين الإيرانيين "يكذبون بوقاحة"، حين ينفون نية طهران إنتاج سلاح نووي.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الاتفاق النووي الإيراني بُني على "أكاذيب إيرانية"، واصفا الاتفاق بـ"السيء"، ومشيرا إلى أنه يترقب قرار الرئيس الأمريكي بشأن انسحاب واشنطن منه.

يذكر أن نتنياهو كان قد استقبل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة منع إيران من تطوير برنامجها النووي.