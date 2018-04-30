مصادر لـCNN: أمريكا والتحالف لم يقصفا مواقع عسكرية بحلب وحماة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت مصادر عسكرية أمريكية، في تصريحات لـCNN، قيام الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، في قصف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري مساء الأحد.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إن "بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب تعرضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلا لعدوان جديد بصواريخ معادية"، دون أن يحدد من المسؤول عن شن الهجوم.

وذكرت "سانا" أن "هذا العدوان جاء في وقت تؤكد فيه المعلومات التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك، وبعد الانتكاسات والهزائم الكبيرة التي تعرضت لها التنظيمات الإرهابية أمام الجيش السوري ولا سيما في ريف دمشق، الأمر الذي أرغم الإرهابيين بقوة السلاح والنار على الرضوخ لشروط الدولة السورية والخروج من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بعد تسليم أسلحتهم".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شنت ضربات عسكرية على مواقع تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسبوعين، إثر اتهامه بشن هجوم كيماوي ضد مدنيين في درعا. كما اتهم النظام السوري إسرائيل بقصف قاعدة "التيفور" الجوية العسكرية قرب حمص في 9 أبريل/ نيسان الجاري.