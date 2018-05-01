قرقاش: نقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الثلاثاء، عن وقوف بلاده مع المغرب في التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية، وذلك بعد أن أعلن المغرب عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

ونشر قرقاش تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء"، على حد تعبيره.

وأعلن المغرب، الثلاثاء، عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران بسبب الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية، وفقا لما قاله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

يذكر أن الحكومة تحارب ضد "البولساريو" في الصحراء الغربية للبلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.