نصر الله للبنانيين: احموا "المقاومة" من أموال السعودية في الانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن المملكة العربية السعودية جاهزة لدفع مليارات الدولارات لـ"التحريض على المقاومة"، وطلب من اللبنانيين توفير الحماية السياسية لـ"المقاومة" عبر التصويت لصالحها في الانتخابات النيابية، كما اتهم تيار المستقبل وجزب "القوات اللبنانية" بالتواصل مع من أسماهم "الجماعات الإرهابية"، وذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء.

وقال نصر الله " دماء ابنائكم وانتصاراتكم يجب أن تحموها بأصواتكم والمقاومة بحاجة الى حماية سياسية لان ولي العهد السعودي حاضر لدفع مليارات الدولارات للتحريض على المقاومة"، وأكد أن "الحماية السياسية للمقاومة توفرها اصواتكم"، موجها حديثه إلى اللبنانيين.

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا: " من يطلب من حزب الله وحركة أمل ضبط الأمن الاجتماعي في البقاع يهدف للتآمر على أهل البقاع وحزب الله”، وتابع: "القرى الحدودية البقاعية كانت الاشد تعرضا للخطر من الارهاب التكفيري وفيها تنوع طائفي ومذهبي ومع ذلك لم يكن لدى الجيش اللبناني القرار بمهاجمة مواقع الإرهابيين وبعض القوى السياسية كانت على صلة بالجماعات الإرهابية وأعني بالتحديد تيار المستقبل والقوات اللبنانية"، على حد تعبيره.

وقال نصر الله إن حزب الله وقف مع أهل البقاع لمواجهة ما أسماه بـ"الإرهاب التكفيري"، ثم تساءل قائلا: "ماذا فعلت الدولة للدفاع عن المنطقة؟"، وتابع قائلا: "نحتاج الى حضور فاعل في مجلس النواب كي نستطيع العمل لبناء الدولة ومحاربة الفساد ويجب ان نبدل الثقافة انه ليس لدينا اي شيء بالدولة، فالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يعني كل لبنان".