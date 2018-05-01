شاهد.. نتنياهو يهدي ترامب "وثائق برنامج التسلح النووي" الإيراني

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لدى بلاده أدلة على أن المسؤولين الإيرانيين كانوا "يكذبون" عندما قالوا إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، وأن الجمهورية الإسلامية تحتفظ "بأرشيف نووي" في مجمع سري. وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع اقتراب 12 مايو/ أيار وهو الموعد الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بحلوله ما لم يتم إعادة التفاوض حول الاتفاق.