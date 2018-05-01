نتنياهو لـCNN: تحدثت بالإنجليزية ليعرف العالم حقيقة إيران

(CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مذيع CNN كريس كومو في برنامج "يوم جديد"، وذلك غداة تصريحه بأن إسرائيل لديها أدلة على أن المسؤولين الإيرانيين كانوا "يكذبون" عندما قالوا إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.