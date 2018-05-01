(CNN)-- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مذيع CNN كريس كومو في برنامج "يوم جديد"، وذلك غداة تصريحه بأن إسرائيل لديها أدلة على أن المسؤولين الإيرانيين كانوا "يكذبون" عندما قالوا إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية.
نتنياهو لـCNN: تحدثت بالإنجليزية ليعرف العالم حقيقة إيران
نتنياهو يوضّح سبب حديثه عن إيران بالإنجليزية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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قال نتنياهو في تعليق لشبكتنا إنه تحدث في خطابه بالإنجليزية ليعرف العالم حقيقة إيران.
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