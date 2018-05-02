سفارة إيران بالجزائر تنفي "الادعاءات" المغربية عن دعم البوليساريو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نقت السفارة الإيرانية في الجزائر، الأربعاء، ما وصفتها بـ"ادعاءات" الحكومة المغربية حول قيام حزب الله اللبناني بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيان سفارتها والذي جاء فيه: "إذ تنفي سفارة الجمهورية الإسلامية في الجزائر هذه الاتهامات الكاذبة تؤكد التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر."

ويذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء، عن قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب "الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية" والتي تحاربها الحكومة المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.