مؤسس مجموعة "علي بابا" يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية، جاك ما، إسرائيل، الأربعاء، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "مؤسس مجموعة علي بابا الصينية، جاك ما، يلتقي رئيس وزراء إسرائيل بعد وصوله في زيارة على رأس وفد من 35 مدير عام في الموقع التجاري العملاق الذي أسسه ويبدي اهتماما برفع استثماراته في التكنولوجيا الإسرائيلية كما يبدي اهتمامه بعرض تكنولوجيات إسرائيلية في الأسواق الصينية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"ما"، وهو يقف بجانب حائط البراق في مدينة القدس، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسرائيل.