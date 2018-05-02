مؤسس مجموعة "علي بابا" يزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية، جاك ما، إسرائيل، الأربعاء، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "مؤسس مجموعة علي بابا الصينية، جاك ما، يلتقي رئيس وزراء إسرائيل بعد وصوله في زيارة على رأس وفد من 35 مدير عام في الموقع التجاري العملاق الذي أسسه ويبدي اهتماما برفع استثماراته في التكنولوجيا الإسرائيلية كما يبدي اهتمامه بعرض تكنولوجيات إسرائيلية في الأسواق الصينية".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"ما"، وهو يقف بجانب حائط البراق في مدينة القدس، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسرائيل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.