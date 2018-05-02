وزير خارجية البحرين يؤيد قطع المغرب للعلاقات مع إيران: ما يمسهم يمسنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، الثلاثاء، على تأييد بلاده لموقف المغرب وقطعة العلاقات مع إيران على خلفية ما تقوم به طهران بالمشاركة مع حزب الله اللبناني من دعم لـ"أعداء المغرب."

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما. ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي.. حفظ الله الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق."

وتابع الشيخ خالد بن أحمد في تغريدة منفصلة: "اجريت اتصالا هاتفيا مع معالي الأخ ناصر بوريطة وأكدت له بأن البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، تقف مع المغرب الشقيق في كل ظرف وموجب، وان ما يمس المغرب يمسنا ويمس الأمن القومي العربي. حفظ الله المغرب ملكا وشعبا."

ويذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء، عن قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب "الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية" والتي تحاربها الحكومة المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.