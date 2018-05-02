حزب الله ينفي تدريب البوليساريو وينتقد قطع المغرب للعلاقات مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفى حزب الله اللبناني، الثلاثاء، الثلاثاء، ما وصفها بـ"مزاعم" المغرب حول قيام الحزب بدعم وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، معتبرا أن المغرب لجأ لذلك بفعل "ضغوط دولية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان للحزب نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وجاء فيه: "تعليقا على القرار المغربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وحول مزاعم وزير خارجيتها، بقيام حزب الله بدعم وتدريب جبهة البوليساريو، ينفي حزب الله هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلا، ويعتبر أنه من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية، إلى توجيه هذه الاتهامات الباطلة."

وأضاف البيان: "ويرى أنه كان حريا بالخارجية المغربية، أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا، لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية."

ويذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء، عن قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب "الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية" والتي تحاربها الحكومة المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.