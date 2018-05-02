خارجية إيران تنفي دعم البوليساريو.. وتؤكد: أهم أركان سياستنا عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بهرام، قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن أهم أركان سياسة بلاده الخارجية هو عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، على حد تعبيره، وذلك في رد على قطع المغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية التدخل وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، نافيا وجود أي تدخل للسفارة الإيرانية في الجزائر بهذه القضية.

ونفى قاسمي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "تعاون أحد دبلوماسيي إيران مع جبهة البوليساريو وانها غير صحيحه وتتنافي مع الواقع،" مؤكدا على أن إيران "أكدت خلال الايام الأخيرة وخلال الاتصالات بين مسؤولي البلدين عدم صحة هذه المزاعم و وصفتها بالعارية عن الحقيقة والمرفوضة تماماً."

وأضاف: نؤكد بصراحة ومرة اخرى بان أحد اهم الاسس الأساسية ومبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في علاقاتها مع سائر الحكومات والبلدان في العالم كان وسيكون الاحترام العميق لحق سيادة وامن هذه الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى."