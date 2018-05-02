الجبير: تدريب حزب الله للبوليساريو دليل التدخل الإيراني بشؤون الدول الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن إعلان المغرب عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية قيام حزب الله اللبناني بتدريب ما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية، يعتبر أكبر دليل على تدخلات طهران بالشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك في تغريدة للجبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تعمل إيران على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب، وما فعلته إيران في المملكة المغربية الشقيقة عبر اداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك.. إيران راعية الإرهاب."

ويذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء، عن قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب "الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية" والتي تحاربها الحكومة المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.