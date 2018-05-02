ممثل عن البوليساريو: نتحدى حكومة المغرب تقديم أدلة على دعم حزب الله أو إيران

دب، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فنّد أبي بشاري البشير، الممثل عن جبهة البوليساريو في فرنسا، الثلاثاء، قطع المغرب للعلاقات مع إيران على خلفية تقديم حزب الله اللبناني لدعم وتدريب لعناصر الجبهة، قائلا إنه "يتحدى" الحكومة المغربية تقديم أدلة على ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للبوليساريو على لسان البشير قوله: "إن الجيش الشعبي خاض حربه التحريرية الوطنية بالاعتماد بشكل حصري على الإنسان والكادر الصحراوي فقط، ولم يُسجل طيلة فترة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي، وجود عسكري تابع لأية جهة أجنبية كيف ما كانت، بجانب الجيش الشعبي الصحراوي."

وتابع قائلا: "إن هذا الادعاء الجديد، هو مجرد خطوة انتهازية يقوم بها المغرب للتموقع ضمن المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة ويهدف من ورائها إلى محاولة الاحتماء من وقعِ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، خاصة ما يتعلق منه بموعد 6 أشهر الذي يشكل سيفا مسلطا على رقبة الاحتلال من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع تحت رعاية الامم المتحدة."

ويذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء، عن قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب "الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية" والتي تحاربها الحكومة المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.