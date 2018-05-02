سعد الحريري: يحاولون شطب اسم رفيق الحريري من كل لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن "كل القوى السياسية" تقف ضد لائحة "التكامل والكرامة" من أجل "كسر" بهية الحريري، في الانتخابات النيابية اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك من اغتال والده قبل 13 عاما وما زال يحاول شطب اسمه من مدينة صيدا ولبنان ككل.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات نشرها الأربعاء: "منذ 13 سنة، اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما زالوا حتى اليوم يعملون على شطب اسمه من صيدا ومن كل لبنان".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في تغريدة أخرى قائلا: "كل القوى السياسية اجتمعت ضد لائحة التكامل والكرامة في صيدا، وكل همهم في هذه الانتخابات كسر النائب بهية الحريري لكنها عصية على الكسر"، على حد تعبيره.

ويخوض تيار المستقبل معركة انتخابية ضد حزب الله، في الانتخابات النيابية، وذلك خلال الصراع على كسب أكبر عدد من الأصوات من أجل حضور أكبر تأثيرا في مجلس النواب.