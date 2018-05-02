أمريكا تعلن انطلاق عملية لتحرير معاقل داعش الأخيرة بسوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن انطلاق عمليات مع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الشريكة لتحرير آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في سوريا.

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جاء ذلك في بيان للمتحدثة وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منهـ، حيث قالت: "تقوم الولايات المتحدة والتحالف الدولي والشركاء المحليون، بما في ذلك قوّات سوريا الديمقراطية، بإطلاق عمليات لتحرير المعاقل الأخيرة لداعش في سوريا. سيكون القتال صعباً، ولكننا وحلفاءَنا سننتصر. سوف ندافع عن الولايات المتحدة والتحالف والقوات الشريكة إذا تعرضت للهجوم. إن أيام داعش التي تسيطر على الأراضي وتروّع شعب سوريا تقترب من نهايتها."

وأضاف البيان: "كما أننا سنعمل مع حليفتنا في الناتو، تركيا، ومع شركائنا إسرائيل والأردن والعراق ولبنان من أجل تأمين حدودهم ضدّ داعش. ولسوف نسعى إلى مزيد من المساهمات العادلة من الشركاء الإقليميين والحلفاء، في القوات والعتاد والموارد، لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررّة. وكما قال الرئيس في تصريحات له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإننا سوف نضمن وجود بصمة قوية ودائمة في سوريا بحيث لا تتمكّن داعش من العودة، ولا يقوم نظام الأسد أو مؤيدوه الإيرانيون باستغلال السكان المحرَّرِين من داعش."

والقى البيان الضوء على تنشيط "مسار جنيف وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ونقوم بتعبئة الموارد الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستقرار سوريا. وتلتزم الولايات المتحدة بضمان تسوية سياسية مستقبلية تحترم إرادة جميع السوريين، بمن فيهم العرب السنة والأكراد والمسيحيون والتركمان وغيرهم من الأقليات."