البنتاغون يعلن عن نقل أول سجين من غوانتانامو إلى السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، عن نقل المسجون السعودي أحمد محمد الدربي، من سجن غوانتانامو إلى السعودية، الأربعاء، ليكمل السنين المتبقية له في السجن الذي دخله بتهمة "الإرهاب".

وأعلن البنتاغون عن تسليم الدربي الذي كان عضوا في تنظيم القاعدة، للحكومة السعودية ليكمل فترة سجنه بعد أن حكم عليه بالسجن لـ13 عاما.

يذكر أن قرار نقل الدربي إلى السعودية صدر في مارس/أذار الماضي، وهو أول سجين يتم نقله من غوانتانامو تحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.