الجامعة العربية تتضامن مع قطع المغرب للعلاقات مع إيران بعد "دعم" البوليساريو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعربت جامعة الدول العربية، الخميس، عن تضامنها مع قرار السلطات المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية قيام طهران بدعم وتدريب جبة البوليساريو الانفصالية عبر حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية قوله: "إن القرار الصادر عن (قمة القدس) في المملكة العربية السعودية بالظهران، بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفًا عربيًا صلبًا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، وأن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة الموضوع تعد اطارًا عربيًا فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية."

وتابع عفيفي أن "التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المُزعزِعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار."