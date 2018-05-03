الدفاع الروسية: سقوط مقاتلة من طراز سوخوي SU-30 في سوريا

موسكو، روسيا (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقتل طيارين روسيين إثر سقوط مقاتلتهما من طراز SU-30 بعد إقلاعها من مطار حميميم، غرب سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية، بيان وزارة الدفاع الذي جاء فيه: "وقع الحادث في الساعة 09:45، حسب توقيت مدينة موسكو، عند إقلاع المقاتلة الروسية ’سو-30إس إم‘ من قاعدة حميميم فوق البحر الأبيض المتوسط. وأفادت التقارير أن الطيارين قتلا وهما يحاولان إنقاذ الطائرة."

وذكر تقرير الدفاع أن "البيانات الأولية ترجح تحطم الطائرة بسبب وقوع طائر في المحرك،" مؤكدة أنه "لم يكن هناك إطلاق نار باتجاه الطائرة،" وفقا لتقرير سبوتنيك.