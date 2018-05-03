مواجهة جديدة بين قطر والسعودية بعد اعتقال "الكربي" على حدود اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت بوادر مواجهة جديدة في وسط الأزمة الجارية بين قطر والمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من عام، مع إعلان قطر عن اعتقال السلطات السعودية لمواطن قطري يدعى محسن الكربي أثناء عودته من اليمن.

ومع عدم صدور تعليق رسمي من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية، ذكرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية أن الكربي ضابط استخبارات قطري وجرى اعتقاله من قبل القوات التابعة للحكومة اليمنية أثناء محاولته الخروج من اليمن إلى سلطنة عمان، للاشتباه في دعمه للحوثيين، ولم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذه الأنباء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن "قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقبض على المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي من قبل السلطات السعودية". وأضافت أن "الكربي يبلغ من العمر 63 عاماً ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة".

واعتبرت الخارجية القطرية أن "عملية القبض واحتجاز المواطن القطري من قبل السلطات السعودية أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل/ نيسان الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته، ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له، يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ودعت الخارجية القطرية إلى "سرعة الإفراج" عن الكربي، مطالبة بـ"عدم اللجوء لهذه الإجراءات التعسفية ضد الشعوب بسبب الخلافات السياسية". وقالت إنها "تحمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وأن تكفل له كافة حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه فيما قد ينسب إليه من ادعاءات، وتمكينه من الاتصال بأسرته وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان على صحته".