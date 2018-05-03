السعودية تؤكد وصول الدربي من غوانتانامو: سيخضع لبرامج المناصحة والرعاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، وصول أحمد الدربي، المعتقل في سجن خليج غوانتانامو لصلته بتنظيم القاعدة، مؤكدة على أنه سيخضع لبرامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم."

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" أعلنت عن نقل المسجون السعودي أحمد محمد الدربي، من سجن غوانتانامو إلى السعودية، الأربعاء، ليكمل السنين المتبقية له في السجن الذي دخله بتهمة "الإرهاب".