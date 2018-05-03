العاهل السعودي يتصل بملك المغرب وسط أزمة "دعم" إيران وحزب الله للبوليساريو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، اتصالاً هاتفيًا اليوم بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، إذ أكد على وقوف المملكة العربية السعودية مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وشدد الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن، الثلاثاء الماضي، عن قطع علاقات المغرب مع إيران وطرد السفير الإيراني في الرباط وإغلاق سفارة المغرب في طهران، متهما إيران وحزب الله بدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية، بينما نفت إيران وحزب الله الاتهامات المغربي.

وقال بوريطة إن إيران وحزب الله يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر. وأضاف أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".