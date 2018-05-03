السعودية تطلق "جودة الحياة 2020" بـ 130 مليار ريال.. إليكم أبرز أهدافه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الخميس، برنامج "جودة الحياة 2020"، بإجمالي إنفاق يبلغ 130 مليار ريال سعودي (34.6 مليار دولار)، وذلك ضمن "رؤية السعودية 2030".

وقال المجلس إن برنامج "جودة الحياة 2020" يهدف إلى "تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية".

وأوضح المجلس أن "إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة حتى العام 2020 يصل إلى 130 مليار ريال ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال".

من جانبه، قال أحمد الخطيب، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس لجنة برنامج جودة الحياة 2020، إن "البرنامج يأتي استكمالاً للبرامج التنفيذية الداعمة لمحاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويُعنى بتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وتحسين البنية التحتية".

وأضاف أن "الطموح الأسمى للبرنامج يتمثل في إدراج مدن سعودية في قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030، بما يتضمنه هذا الطموح من تطوير مختلف القطاعات التي تُعنى بجودة الحياة ورفاهية المواطنين والمقيمين".

وتابع بالقول إن "برنامج جودة الحياة 2020 يسعى لتحقيق 23 هدفاً استراتيجياً، منها 4 أهداف مباشرة، هي: تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع فرص الترفيه، وتنمية إسهام المملكة في الفنون والثقافة".